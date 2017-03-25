中国承建印尼高铁项目一波三折

（联合早报网讯）中国承建的印度尼西亚高铁被搁置一年后，项目融资的春天或将至。

据BBC中文网报道称，2015年中国打败日本的竞争同印尼签署合约，后因种种原因导致项目停滞不前。

香港《南华早报》援引消息人士称，中国国家开发银行（CDB）有望在本月底向此项目提供贷款。这一项目预计将耗资55亿美元，其中75%的费用来自中国国家开发银行。

2015年10月，中国击败日本取得兴建印尼高铁的项目，两国签署合约，意味中国正式赢得首项海外高铁项目。

2016年双方举行奠基仪式，宣布项目将于2016年底1月开工。但彼时中方并未拿到印方签发的许可证。

据《金融时报》报道，仪式过后的一周，该项目被暂停，因为印尼官员称，由于看不懂承建方提交的中文文件，无法加快处理审批工作。

《日本经济新闻》报道称，计划停滞的原因是印尼地价的迅速上涨和居民的权利意识增强等。

中国很看重这条铁路。这是中国首个在海外的高铁项目。中方计划将在2018年完工。按时并保质保量完工将有助于中国向世界其它国家和地区推广其高铁技术。

但此前日本官员称，印尼是一个民主国家，中国不能在三年内建好高铁，很有可能会亏损。

而对于印尼本身，能顺利建成高铁，推进本国基建建设自然是好事。

但由于土地征用、环境问题和政治争端方面的困难，印尼的基建项目实在困难重重。

这一高铁将连接相隔140公里的印尼首都雅加达及第三大城市万隆。高铁建成后，其预计的时速将达到250公里每小时，使得两个城市间的通勤缩短到35分钟以内，单程票价预计在16美元左右。

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