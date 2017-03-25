张志军：只有坚持“九二共识”两岸关系才能行稳致远

（联合早报网讯）中共中央台办、国务院台办今天（25日）在海南博鳌举行午宴，招待前来出席博鳌亚洲论坛2017年会的台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长一行。

据中新社报道，中共中央台办、国务院台办主任张志军在致辞中表示，大陆对台大政方针是明确的、一贯的，希望两岸企业家加强交流合作，携手打造两岸共同未来。

张志军表示，去年以来两岸关系发生很大变化，两岸同胞都在思考两个问题，一是两岸关系为什么出现今天这样的变化？二是两岸关系未来之路究竟该怎么走？

张志军强调，大陆对台大政方针是明确的、一贯的，没有改变、也不会改变。大陆坚持一个中国原则，坚决反对“台独”，维护国家主权和领土完整的决心和意志也是明确的、一贯的，没有改变，也不会改变。大陆愿与台湾同胞分享大陆发展机遇，进一步增进两岸同胞福祉和亲情的真诚愿望也是明确的、一贯的，没有改变，也不会改变。

他说，去年5月20日后两岸关系之所以发生变化，是因为其“九二共识”的共同政治基础遭到破坏。两岸关系若要回到去年5月20日之前的状态，沿着正确的方向前行，必须首先解决两岸关系的政治基础问题。只有坚持体现一个中国原则的“九二共识”的政治基础，两岸关系才能行稳致远，为两岸民众带来更多福祉。

张志军表示，在当下两岸关系的关键时刻，希望两岸工商界，特别是台湾工商界朋友坚定信心，排除干扰，加强交流合作，寻找合作机遇，携手打造两岸共同的未来。

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