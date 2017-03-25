上海逾3.7万逝者海葬 占比逐年攀升

（联合早报网讯）“何必坟丘埋骨灰，我自寂然归大海。”越来越多沪人选择将一顷碧波视作人生“终点站”。来自上海市殡葬服务中心的数据显示，自1991年3月19日上海举行首次海葬以来，截至2016年底，上海共有3万7056名逝者的骨灰被撒入大海。

据中新社报道，上海是中国率先推行海葬的省市之一。在长江入海口的万里洪波中，长眠着数万名海葬者，其中包括中国一代文豪巴金。

上海飞思海葬服务部副总经理刘维斌说，海葬是最彻底的节地葬式，土地零消耗。但传统观念主张“入土为安”，1991年的时候，上海能接受骨灰撒海的市民较少，而今上海市民对海葬接受度越来越大。

数据显示，20多年来，上海的年海葬量从最初的100余具，增加到2016年底的3345具，海葬占当年安葬数的比例已达到2.7%，年均增长约10%。

2016年下半年，上海理工大学课题组开展了一次问卷调查，约有24.7%的受访者接受海葬，较2003年4%的接受率大幅提升。

地处沪郊的滨海古园今天（25日）举行海葬公祭典礼，与逝者家属共寄哀思，自2008年首届起，这已是上海第10年为海葬者举行集体祭奠。上海滨海古园总经理李忠玉说，骨灰虽撒入大海，情感仍可追思。

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