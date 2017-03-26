选委各表态　林郑至少470票　曾俊华近300票

（联合早报网讯）香港特首选举今早（26日）9时起举行，预料最快中午有结果。据香港《明报》最新统计，获580个提名的2号候选人林郑月娥，预料手握至少700票，携165个提名入闸的1号候选人曾俊华则有近300票在手，3号候选人胡国兴暂仅获个位数选委表态支持。

1194名选委早上9时至11时在湾仔会展投票。选前多个界别已表明投票取态，其中林郑月娥方面，已至少掌握逾470票，包括民建联、工联会、乡议局、饮食界、金融服务界、渔农界，以及人大政协等多个界别，而早前在提名中未有表态的港九区议会、香港中国企业协会，估计也属于林郑月娥票仓。建制派普遍预料，林郑月娥可获逾700票当选。

曾俊华则获“民主300+”逾九成成员支持，教育界、法律界、卫生服务等界别都全投曾俊华，预料有逾291票在手。另有部分提名曾俊华的选委不愿透露投票取向，包括医学界梁家骝、立法会议员陈沛然，“公家医营”成员吴志豪及导演尔冬陞等。此外，有两名曾提名曾俊华的选委，将流失至林郑月娥阵营。

至于胡国兴，现公开表态投票给他的选委只有九人。

本届选举如有候选人在第一轮投票中取得超过600票，即过半票数，便会当选；如未有人取得超过600票，会淘汰得票最少的候选人，另外两名候选人则进入第二轮投票；如有人取得超过600票就会当选，否则便流选，须重新进行提名和投票。（联合早报网编辑：王纬温）

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