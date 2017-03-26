忧心“特习会” 美AIT前处长：怕特朗普根本没准备好

（联合早报网讯）美国总统特朗普据报道将于4月初在美国与中国国家主席习近平进行“特习会”。美国在台协会（AIT）前处长司徒文今天表示，很担心特朗普政策矛盾，不知道他是否了解了两岸关系与亚洲情势，“他跟中国见面，我有点害怕。”

据中时电子报报道，司徒文今天受邀出席“美国特朗普新政府与台湾战略新布局研讨会”，受访时对“特习会”发表上述看法。

司徒文指出，美国国务卿蒂勒森访问北京时引用了中国外交用语引发争议，特朗普日前与日本首相安倍晋三见面时，两人的对话却没有美方的纪录人员，最后还是采用日方的会议记录，对外还是日方的说法。很多人会说这只是两个领导人谈谈普通的事，但特朗普不太重视正式的问题，让人担心他与习近平会面。

此外，司徒文质疑特朗普是否准备好，毕竟连近期特朗普要推动新的健保法案都被同党议员打回票，明显证明他根本没具体了解法案内容，只是叫人家就是要支持他的法案；换到外交场域来说，跟外国领导人见面，他更需要知道他说的东西代表的意义，”身为退休的外交官，我有点担心。”

在对台关系方面，司徒文认为，特朗普多半是关注贸易问题，他上任后提到台湾只讲了军售的事，也有可能会卖更多军火给台湾。但必须关注的是，他不如前美国总统奥巴马那样重视民主人权，这方面而言对台湾没有好处，反观奥巴马一向认为台湾是亚洲民主变化的典范。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅