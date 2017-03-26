香港01现场目测结果：林郑获783票当选 曾俊华以366票饮恨

（联合早报网讯）香港特首选举于今天（26日）举行，首轮投票已在上午11时结束，并将所有投票箱运送至湾仔会展的中央点票站进行点票。点票工作由上午12时05分开始。

据报道，点票工作经已完成，香港01在现场以目测方式率先披露选举结果，林郑月娥以783票当选，成为未来五年港府新当家，也是香港首位女特首。

而曾俊华则共得366票，以接逾400票落败，无缘当选；另一特首候选人胡国兴则仅获20票。

不过，以上结果为《目测方式得出，当中或存在少许误差，正式结果仍需等待官方公布。（联合早报网编辑：王纬温）

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