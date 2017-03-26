林郑月娥当选香港特首 得票777张

香港特派员易锐民报道

香港特首选举二号候选人林郑月娥在台上看到自己获得逾770票当选后，眼泛泪光。到下午1点20分左右，选举官在三名候选人与选委见证下复核选票后，宣布林郑月娥以777票当选，一号候选人曾俊华得365票，三号候选人胡国兴仅得 21票。

投票结果反映有数十名建制派选委在最后关头“转态”了。在选举官正式宣布林郑当选后，她满面笑容，但也再度激动落泪，她的夫婿与长子首先拿着鲜花上台向她祝贺，现场选委则反应两极，有人欢呼，也有泛民主派选委举标语喊口号高声抗议。

香港中文大学政治与行政学系教授马岳指出，不论林郑月娥最终得票多少，都要背负以落后民望当选的包袱，将影响日后施政。多位学者均认为，林郑上台后的首要任务是挑选班底，去除梁振英的影响，以争取民意。

五年前在选举中败给梁振英的唐英年则称，这场选举很重要，因为过去四五年里，香港社会已经积累了很多怨气。他也说，民望虽然重要，但政府不可能让人人都高兴，最重要的是，要能让港人感觉公道及平衡各方利益。

他认为，“摆平”就是水平，而林郑过去曾摆平了不少具争议事件。他特别指出，过去几个月的选情的确是君子之争，让市民清楚各候选人的愿景。

“占中三子”之一陈健民表示，在小圈子选举下，曾俊华在高民望下败选，让他和不少朋友都很不开心。投白票的泛民主派立法议员、工党张超雄认为，无论曾俊华或林郑月娥，均要对香港的社会撕裂、贫富悬殊等社会问题责任，甚至是“元凶”，两人都有同等责任。

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