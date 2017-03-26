中国最高检调查山东“刺死辱母者”案：将调查警察是否失职渎职

（联合早报网讯）中国媒体近日大幅报道山东省聊城市一名青年于欢所涉及的故意伤害案（即“辱母杀人案”），引起中国社会广泛关注。

据新华社今天报道，中国最高人民检察院对此高度重视，已派员赴山东阅卷并听取山东省检察机关汇报，正在对案件事实、证据进行全面审查。

据报道，对于欢的行为是属于正当防卫、防卫过当还是故意伤害，将依法予以审查认定；对媒体反映的警察在此案执法过程中存在失职渎职行为，将依法调查处理。

根据法律和人民检察院刑事诉讼规则的规定，最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。上级人民检察院对下级人民检察院的决定，有权予以撤销或变更；发现下级人民检察院办理的案件有错误的，有权指令下级人民检察院予以纠正。

据报道，山东聊城青年于欢因母亲受辱将催债人刺死获判无期徒刑。《南方周末》日前报道说，这起血案发生于2016年4月14日。女企业家苏银霞曾向地产公司老板吴学占借款135万元（人民币，27.43万新元），月息10%。

因苏银霞无力偿债，吴学占纠集杜志浩等11名高利贷催债人堵住其公司大门，并用辱骂、抽耳光、鞋子捂嘴、露下体等极其下流的方式对其进行侮辱，而接到报警的警察到场后又很快离开。

同时，被拘禁的苏银霞之子于欢情急之下从办公室桌子上摸出一把刀乱捅，导致杜志浩等死人受伤，后杜志浩死亡，另2人重伤，1人轻伤。2月17日，山东聊城中院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。

事件经中国媒体报道后，引起舆论关注。北京电视台旗下公号北京时间3月25日消息称，于欢的上诉代理人、河北十力律师事务所律师殷清利已就案件提起上诉。

殷清利指出，于欢曾有过自首情节，但在一审中没有认定，与此同时，对方涉黑的问题没有认定，警方有涉嫌不作为的成分。此外，案件中死亡的那个人，属于自行治疗，去很远的医院，之后又跟人发生冲突，耽误了五至10分钟时间。综合各方原因，失血过多死亡不能全赖在于欢的头上。

另一方面，吴学占则因涉黑被聊城警方控制。据悉，杜志浩是吴学占涉黑组织成员之一，被刺前涉嫌曾驾车撞死一名14岁女学生并逃逸。

《新京报》25日报道则指出，中国的现行法律规定，民间借款的利率可以高于银行贷款利率，只是高出银行同期贷款利率四倍的部分，法律不予保护。但在现实当中，高利贷债权人往往直接或间接涉黑，通常采取暴力手段要债，这说明仅仅靠民事手段，根本难以遏高利贷行为的违法犯罪现象。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅