全球宽松货币政策 周小川：渐转审慎

（联合早报网讯）中国人民银行行长周小川今天上午在博鳌亚洲论坛上说，量化宽松政策实施多年，现时可能已到达尾声，但各国复苏政策不同，以至经济增长不同步。各国货币政策以渐进方式转向较审慎方向。

据香港信报财经网报道，周小川称，中国早前采取颇宽松政策应对金融危机，中央经济工作会议其后要求回归审慎货币政策；但全球经济仍颠簸，欧洲及其他国家仍有问题，所以货币政策以渐进方式转向较审慎方向。

他说，量宽措施导致全球有大量流动性，各国货币政策管理局开始收紧政策，但仍是渐进过程，期间会着重结构性改革。他也说，要发放明确政策讯号，即是市场不能过度依赖货币政策。

此外，他指出，通胀与货币政策有非直接关系，部分国家出现通胀，但对全球仍是言之尚早，需要关注通胀走势。

周小川指出，全球着眼点由货币政策转向财政政策及结构性改革，而财政政策可帮助结构性改革。他强调，即使财政指标不是很好，但还是必须继续用财政手段、财政工具推进结构性改革。但各国政策空间不同，需要自行判断。

周小川也说，对于中国，由于中央政府债务佔GDP比例不是很高，但地方政府的基础投资、城市化，发展服务行业都需要投资，所以应该调整中央政府和地方政府之间的关系，调整财权、事权以及调整地方财政政策的限度。他指出，有些省份已债台高筑，有些省份则还有举债的空间。这也是另外一个值得探索的领域。

另一方面，周小川指出，中国经济过往极依赖出口及制造业，其后转向着重消费者需求，但服务业占国内生产总值比例虽提高至50%，但仍疲弱，而中国实施“三去一降一补”，就是要降低库存及债务杠杆等，减轻企业成本，强调结构性改革。（联合早报网编辑：王纬温）

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