两岸协议监督条例停摆 陈德铭：服贸货贸就没望

（联合早报网讯）中国大陆海协会长陈德铭今天说，《两岸协议监督条例》说那么久了，到现在还没出来，服贸、货贸就没希望，期盼台湾方面应以人民利益为重，好好想一下怎样合作。

据联合新闻网报道，至于两岸两会（海基会、大陆海协会）会谈，陈德铭说，前提还是“两岸一中”，欢田台湾海基会董事长田弘茂到“也应该是他自己国家一部分的大陆来”。

陈德铭今天出席博鳌亚洲论坛2017年年会“两岸企业家圆桌”分论坛，与台湾前副总统萧万长所率领的台湾企业家代表团成员会谈。他在会后受访时，发表上述看法。

陈德铭指出，《两岸协议监督条例》说这么久了还没出来，海峡两岸服务贸易协议就没有希望，希望台湾方面现在应该以台湾人民的利益为重、以台湾企业家利益为重、以台湾青年长期前途为重，好好想一下该怎样做、怎样合作。

他举例，不管是监督条例还是服贸，或是“基本谈完”的海峡两岸货品贸易协议，台湾方面都要好好想一下两岸如何合作，否则大陆非常难做，一方面要给韩国、澳洲优惠，一方面还要给“自己一家人”优惠，希望台湾加快。

对于只要《两岸协议监督条例》通过，两岸两会（海基会、大陆海协会）会谈是否就能立刻进行的问题，陈德铭则说，前提还是“两岸一中”，自己不能作为一个外国人到台湾去，必须要到“自己国家一部分的台湾去”，并欢迎田弘茂“也应该是到他自己国家一部分的大陆来”“否则怎么谈呢？”

他说，连身份都不明确，是不好谈的，但没有把现状维持住，“我就很为难”。

此外，陈德铭也提及不会因台湾方面不承认“九二共识”就暂停两岸民间、经贸交流，会权衡一下国际上多边组织的可行性，尽最大力量继续单边对台湾开放政策利多，“大陆会为台湾人民做得更好”。（联合早报网编辑：王纬温）

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