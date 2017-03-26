李克强抵达惠灵顿 对新西兰进行正式访问

（联合早报网讯）应新西兰总理比尔·英格利希邀请，中国国务院总理李克强当地时今天（26日）下午乘专机抵达惠灵顿国际机场，开始对新西兰进行正式访问。李克强总理夫人程虹同机抵达。

据新华社报道，新西兰总理英格利希和夫人玛丽·英格利希到机场迎接。两国总理夫妇在舷梯旁互致问候，亲切交谈。中国驻新西兰大使王鲁彤也到机场迎接。

李克强说，自己很高兴在中新建交45周年之际访问新西兰。中新关系取得长足发展，长期走在中国同发达国家关系的前列。他期待通过此访，同新西兰就两国关系和共同关心的问题深入交换意见，提升各领域合作水平，增进民间友好，推动中新关系不断攀上新高峰。

李克强也指出，目前世界经济复苏依然低迷，逆全球化和保护主义倾向抬头。中新都是自由贸易的倡导者和践行者；多年前，两国率先签署双边自贸协定，当前形势下更应共同发出反对保护主义、促进贸易投资自由化便利化的积极信号。这不仅符合双方共同利益，也有助于本地区和世界的稳定发展与繁荣。

据报道，访新期间，李克强将同英格利希举行多场会晤、见证双边合作文件签署并共见记者。两国总理将在奥克兰共同参观中新合作项目、会见新中关系促进委员会成员、出席人文交流等活动。

李克强还将会见新西兰总督雷迪、工党领袖利特尔等政要。

李克强是在结束对澳大利亚的正式访问并出席第五轮中澳总理年度会晤后，乘专机抵达惠灵顿的。离开悉尼时，澳大利亚外交部长毕晓普去机场送行。中国驻澳大利亚大使成竞业等也到机场送行。（联合早报网编辑：王纬温）

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