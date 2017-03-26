提振台湾经济 林毅夫：先解决政治问题

（联合早报网讯）北大国家发展研究院名誉院长林毅夫今天说，提振台湾经济，西进还是最好的机会，政治问题应该要先解决。此外，他提及自己的父亲与姐姐时还两度哽咽，并向媒体表示，还是很想回台湾。

据联合新闻网报道，林毅夫今天出席博鳌亚洲论坛2017年年会举行新书发表会，并和媒体互动。林毅夫受访时时发表上述看法。

对于台湾政府力推的新南向政策看法，林毅夫说，90年代南向政策已经证明以政治干预经济，对台湾经济发展是很不利的。他接着用台语说：“咱台湾人啥都可以输，经济输去每项都输了”。

他指出，过去跟着政府南向的台湾企业，大多铩羽而归，如果新南向真的要推行，相信大部分企业也不会跟着过去，如果去也是铩羽而归；台湾在经济发展上，应该抓住中国大陆经济成长的机遇。

林毅夫针对两岸的经济发展变化做出对比；父亲1989年到大陆探视他时，还不断提出台湾经验给大陆经济发展做参考，而且信心满满。说到这时，林毅夫哽咽了几秒；接着又说，姐姐90年代末到大陆探访时，则是想要在大陆做点小生意，随后又停顿了五秒。

对于是否还想回台湾的问题，林毅夫则说，当然想回去、一定是想回去的，接着用台语说：“咱自己的厝（我们自己的家），当然想要回去”；被问及是否有持续申请返台，他说，“要找到一个适当的机会吧”。

此外，除了和大陆合作，对台湾经济发展还有其他建议，林毅夫说，两岸要能坐下来谈，就是在“九二共识”基础之上，很多方面都能好好谈。他说：“政治问题先解决吧，西进还是最好的机会”，现在市场在大陆，如果台湾不来，别人也不会等你，“别人先发展我们就输了”。

林毅夫1952年出生于宜兰，1979年在金门服役时携带军籍证明及有关资料，从金门泅海约2公里叛逃到厦门。他目前是大陆中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员。（联合早报网编辑：王纬温）

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