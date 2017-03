(联合早报网讯)英格兰前足球明星“贝哥”贝克汉姆到香港活动两天后,在面簿和Instagram分享影片,自称“在中国很棒的48小时”,不少香港网民不满留言说“中国是中国,香港是香港”,中国大陆网民则用中文回击批评这种说法是“港独”,强调“香港是中国香港”。

据台湾媒体今天报道,贝克汉姆贴文说“Great 48 hours in China(在中国很棒的48小时)”引起争议后,赶紧编辑贴文改成“Great 48 hours in Shanghai and Hong Kong(在上海和香港很棒的48小时)”,希望熄灭网民间的战火。

不少香港网友纷纷留言,“这里是香港,不是中国”,贝克汉姆的Instagram上则被中文洗版;中国大陆网民批评“港独”,呛说“香港人再怎么闹,香港这块地就属于中国”。(联合早报网编辑:王纬温)

