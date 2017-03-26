三名选委以“问题票”示抗议

（联合早报网讯）香港特首选举今天中午进行初步计票后，选举中心主任把监票人员召集到台上一角，通过投影机公开五张“问题票”，以裁定选票是否有效，只见“问题票”有要求真普选的，也有写上粗口的，不但在现场引起哗然，通过电视直播公诸天下后更成为网络热门话题。

在有争议的选票里，有一张是利用当局提供、用来打勾的红色印章，在选票上描出一个粗口谐音字，另一张则用印章在选票印上多个剔号，形成一个“X”字样。

还有一张问题票，则用笔写上“公民抗命，无畏无惧，我要真普选”两行字。

选举官员语调冷静、态度认真地完成有关程序，五张“问题票”中，有四张被裁定“投票意向不清晰”而成为废票。

在本届特首选举中，香港泛民主派对应该如何运用手握的逾300张票一直存在分歧，逾九成的“民主300+”选委表示将投票给在民调中领先的候选人曾俊华，但有数名自决派、激进派及工党的立法会议员在选前相继表态将不投票或投白票，拒绝支持曾俊华，原因是无法接受曾俊华对政改“8·31决定”的立场。

在上届（2012年）香港特首选举中，由于建制派选委中有许多人拒绝支持北京力挺的梁振英，一共出现七张废票和75张白票，为历来之最。

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