董建华与林郑两名特首皆祖籍杭州舟山

（联合早报网讯） 林郑月娥成为香港史上首位女特首，其当选票数也让她多了一个“777特首”称号。她是继首任特首董建华之后，第二位担任香港特首的浙江舟山人。据悉，已有乡亲表示希望她返乡省亲。

林郑近年多次在公开场合承认自己是舟山人，虽然在香港出生及成长，没有亲戚在舟山，但感觉自己还是舟山人，有一份感情。

她说，祖辈离开舟山已久，加上父亲已去世，所以并不清楚家乡的具体位置。相反的，她的母亲是宁波人，因此对宁波就有家的亲切感。

无论如何，首任香港特首董建华的家乡也是舟山，早前当董建华在公开场合中拥抱林郑，被形容为“董抱抱”时，更显得意义非凡，被认为是表态支持林郑出任特首。

据悉，董建华是舟山市定海区人，与林郑可谓同一乡镇，两人的祖地仅相隔10公里，同一乡镇竟能产生两个特首，成为佳话。有风水专家认为，这是因为他们先祖坟头承受了天台山的龙脉。

堪舆家林元群日前曾带领港媒到舟山定海堪察董建华祖坟。他说，董家穴地前方有隔海小岛做案山，主其后人不但财源滚动，且掌握权势；但后来案山开发炸山劈石，现已完全被新建高楼住宅遮挡，祖坟右边更大兴土木，从风水角度看，会影响后人财运，工作能力也受损。幸好其后山的龙脉无损，整块玉带裹珠地仍明媚秀丽，风水大不如前，但“势仍在”。

林郑家乡的所在地则鲜为人知，直至前年10月她出席一个论坛时，才透露其父是舟山人。

新华社发布林郑当选的消息后，其舟山同乡随即在微博转发有关消息，并称林郑为“舟山籍铁娘子”。也有乡亲形容林郑为“海的女儿”，有宽广胸襟及巨大能量，支持其雷厉风行的工作作风。

不过，林郑在当选后的记者会上，罕有地展现其柔性的一面。当被问到未来日子如何陪伴丈夫和儿子、调节家庭生活时，她坦言，丈夫等了她很久，现在只能向身边的他说：“对不起，老公，你要继续牺牲。”

身为数学教授的林兆波则说，愿意为香港人继续牺牲。据悉，他们两人原计划待本届港府任期结束后退休，到英国小住一段时间。

林郑在记者会上坦言，结婚32年，但夫妻相聚时间不是很多，甚至可说是少到不正常，以至有传言指林兆波有红颜知己，而她已公开澄清绝无其事。

跟丈夫比较起来，林郑直言对长子林节思的内疚感没那么强，因为男儿志在四方，她只需应长子要求，加快运用社交媒体，母子俩在面簿上多作沟通便可以。

作为香港首位女特首，林郑坦言深感荣幸，也感到任重道远，她希望以身作则，鼓励更多香港女性参政。同时，若香港需要全面、稳固的政治发展，也要争取两性平等。

林郑以777票当选，在香港社交媒体上也成为另一话题。一方面，“七”字发音与一意指男性性器官的香港粤式粗言同音。现任特首梁振英当年以689票当选，就因为票数中的“6”之后有“8”“9”却没有“7”，而被激进民主派人士拿来大开粗俗玩笑，林郑这次一口气取得三个“7”，也引起网民议论纷纷。

林郑下午在记者会上被问到为何当选举主任宣布她获得777票时曾经脸色一沉，她马上否认，并说选举期间自己所有的表情都被媒体放大了，她对所有选委心存感激：“我今日得到的选票是我努力的成果。”

另一方面，“777”在赌场老虎机则是幸运号码，配合首富李嘉诚早前的“女娲补天”说，也被解读为以幸运补救香港之撕裂。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）

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