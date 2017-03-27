乐天向赴韩中国游客打出理解和等待口号 力挽中国民心

（联合早报网讯）韩国乐天集团因向韩军提供部署“萨德”反导系统用地而遭到中国民众抵制，为挽回局面，乐天打出理解和等待口号，展开特色宣传。

韩联社报道，从本月24日起，乐天在首尔小公洞乐天百货总店、蚕室分店等张贴了标题为“因为理解，所以等待”的广告，措辞恳切，希望抚平中国消费者心中的不满。乐天有关人士表示，希望两国之间的矛盾早日得到解决，重新恢复友好关系。乐天百货小公洞总店免税店销售额中八成来自中国消费者，不管以何种方式，百货店方面认为有必要向中国游客传递乐天的心意。

乐天为“萨德”供地后，在中国境内的乐天玛特首当其冲，多数门店被令停业。为此，乐天方面聘请中国人担任当地分店法人代表，并扩大他们的权限，同时计划扩大宣传，提升乐天是“中国友好型”企业的形象。另外，为让供应商们放心供货，乐天还召开董事会，紧急筹措3600亿韩元（约合人民币22.5亿元）规模的资金和货款力顶乐天玛特运营。

乐天辛东彬会长日前接受《华尔街日报》采访时也表示自己热爱中国，乐天绝对希望继续在华经营。针对向韩军供地一事，辛东彬解释说，乐天作为一介民企无法拒绝政府提出的转让地皮的要求。

乐天有关人士表示，在韩中建交两年后的1994年，乐天就进入中国市场，在流通、制造、休闲领域开拓事业，为两国友好关系作出了一定贡献。虽然目前遭遇重大难关，乐天仍会继续努力在华投资。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅