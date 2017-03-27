传吕秀莲赴泰国遭拒 台外交部交涉

（联合早报网讯）外传有台商邀请台湾前副总统吕秀莲到泰国参访，但泰国不发签证。台外交部表示，已就本案正式向泰国政府提出交涉。

台湾中央社报道，吕秀莲去年5月原定赴泰国参加“伊斯坦堡高峰会”，但泰国外交部却说无法自行决定她的签证申请，须呈报泰国内阁同意，因此“暂缓核发签证”。26日传出，吕秀莲再度遭泰国拒访，她呼吁“外交部要硬起来”。

对此，台外交部表示，外交部与驻泰国代表处已就本案正式向泰国政府提出交涉，目前仍持续积极进洽，盼泰方基于促进双边友好合作交流，同意吕秀莲应邀访泰。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅