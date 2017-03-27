台前行政院长江宜桦：港人闷“一国两制在流失改变”

（联合早报网讯）台湾前行政院长江宜桦最近应聘香港城市大学，半年多来每周来往港台之间，往往与香港朋友谈到香港近年的变化，“几乎所有人共同的感觉就是闷，然后也对前景悲观”，尤其是一国两制五十年不变的承诺，正在流失改变中。

江宜桦在香港特首选举前一天，接受台湾《联合报》专访时表示，他所感受到的香港氛围是，大家觉得三年前政改方案失败之后以至于现在无法去实现一个更理想的制度，感到很挫折，对于来自北京的影响力与压力，也越来越有无力感，更具体地来说，因为有铜锣湾书店事件，香港知识份子担忧不再如过去般自由。

报道称，江宜桦最近非常关切民主发展相关问题，而香港的民主发展更是集所有的问题于一身：民粹主义、认同政治；他表示，在占中之后，香港既有强烈的认同浮现，政治民主化又受挫，然后与台湾类似，有些地方开始民粹，虽然在民粹主义上，香港不像台湾令人担忧，但是与香港过去遵守法治的生活，已经很不一样了。

其次，香港民主不像台湾有几十年的纯熟经验，半年前的立法会选举，有些是在学台湾，民主进程上，香港还是有发展的空间。

关于对香港的认同，甚至港独，江宜桦认为，是一个很复杂的问题；真正主张港独的人不多，但是自认是香港人，而认为香港与中国大陆不一样的人，越来越多，这种情绪是无法在短期内化解的，尤其是经过雨伞运动到现在所形成的政治僵局，大部分人都认为应该先缓一缓、放一放，大家都冷静一下比较好。

江宜桦认为，北京从中所学到的宝贵经验是，它不能用治理大陆的方式来治理香港，而香港很多人从这里所学到的是，北京毕竟是个太庞大的政治力量，也没有办法与它硬碰硬的干，尤其是像港独这样的议题。

江宜桦分析，香港大部分人，反而是希望北京能否真正做到一国两制，因为两制真正能够落实的话，就代表香港真正能够走自己不同的制度，包括政改方案中的真正普选，以及社会与经济生活上真正的自由。

“可是这偏偏是香港觉得在流失的”，江宜桦觉得，大家觉得一国两制并没有被落实，尤其是承诺五十年不变，但是现在五十年未到，却已经开始改变了，这该怎么办，这是大家所忧心的。

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