环球时报：林郑高票当选是“香港向好征兆”

（联合早报网讯）香港前政务司长林郑月娥昨天以777票当选新任特首，中共中央机关报《人民日报》旗下的《环球时报》今天发表社评，指林郑月娥高票当选，为香港社会团结提供重要基础，可喜可贺，也是“香港向好征兆”。

题为《林郑月娥高票当选是香港向好的征兆》的社评说，这次选举公开透明，林郑月娥符合做特首的四项标准，说明她是中央和香港社会都接受的人选，具备依照《基本法》领导香港社会面对诸多挑战的重要条件。

社评表示，选举前后，香港社会某些反对力量搞了政治造势，但实际影响非常有限，形容“搞极端抵制所能得到的支持似在萎缩”，又说一个发达社会不可能愿意走上一条政治动荡之路。

至于路线问题，社评称，“在香港这样的社会，如果当局执行一条大多数民众无法接受的路线，公众的抵制一定会非常激烈，根本不会止于人们之前见过的那种小打小闹的抗议活动”，又认为“中央是不是在为香港好，什么样的民主对香港才是现实可行的，几年下来，公众必然心里有数”。

社评提到，香港所处的亚太大环境有诸多不确定因素，最稳定可靠的是内地和中央，而香港很多优势，只有背靠内地时才是优势，认为香港需要与时俱进，防止墨守成规，“当中国踌躇满志的时候，香港也一定充满希望”。

社评续说，非常希望林郑月娥做特首的香港走出前一段时间的内耗，看清亚太和整个世界，“重新找准自己位置”，厘清当下香港发展的主要矛盾，“要避免把自己搞得像发展中社会的城市那样躁动，天真地以为只要能完全拷贝某种外部政治形式，香港面临的重大问题就能迎刃而解”。

社评最后祝福林郑月娥，指她的成功“必将与香港社会福祉的扩大是一荣皆荣、一好皆好的关系”。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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