传中共西藏自治区党委常务副书记邓小刚任四川省委副书记

（联合早报网讯）中国政坛又传出新一波人事调动。被视为“65后新星”的中共西藏自治区党委常务副书记邓小刚，据传即将转赴四川出任省委副书记，未来可能更上层楼。

香港《明报》昨天引述匿名消息人士披露中国政坛上述可能的人事变动。

官方履历显示，今年8月才满50岁的邓小刚是湖南桂阳人。他毕业于中国农业大学（当时称北京农业大学）发展经济学专业，先在北京基层工作13年，2005年从通州区长任上远赴西藏，至今已近12年。

邓小刚与甘肃省长林铎、黑龙江省长陆昊、贵州省贵阳市委书记陈刚、云南省昆明市委书记程连元有相似经历，都是早年久经北京官场之后“外放”接受历练，未满40岁就担任副省级职位，也一同都被视为“65后新星”。

2005年6月，邓小刚入藏担任自治区主席助理，当时的自治区主席是向巴平措，而与他同时任主席助理的还有时任四川省内江市委书记的秦宜智，两人至2006年7月又齐齐升任副主席。

比邓小刚年长两岁的秦宜智，两个月后即兼任拉萨市委书记，2008年跻身常委，2011年出任常务副主席，2013年任共青团中央书记处第一书记。相较之下，邓小刚则担任自治区副主席五年，2011年才晋身常委，2013年接替秦宜智出任常务副主席。

在西藏任职期间，邓小刚常年身兼数职。作为西藏自治区党委副书记时，他一度兼任政法委书记、互联网党工委书记、区政府党组副书记及常务副主席、区行政学院院长、西藏陆军预备役溷成旅第一政委、西藏维稳指挥部总指挥七个职务，时间长达两年。

早前先后有传闻称，邓小刚将到湖北、云南担任省长，但这两个职务后来分别由王晓东和阮成发担任。而四川省委一般设有两个副书记，其中一个是省长尹力，原本的另一副书记刘国中已在去年12月北上吉林接任省长，其职位空缺至今。有消息称，邓小刚即将出任四川省委副书记，他未来的仕途备受看好。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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