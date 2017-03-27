国民党委托民调：蔡英文施政不满意度61.5％

（联合早报网讯）台湾在野的国民党今天上午召开记者会公布委托民调，结果显示对总统蔡英文的施政满意度仅为25.7%，不满意度则高达61.5%。也就是说，有近三分之二的受访台湾民众不满意蔡英文的施政表现。

但对于是否要罢免蔡英文，民调显示不同意者59.4%，同意罢免者仅为28.9%。

据联合新闻网报道，针对蔡英文政府原拟制订保防法被质疑形同人二复辟、绿色恐怖，民调显示，同意者高达50.3%，不同意者为29.5%；至于民进党立委要求订定反渗透法，认为这项法桉侵犯人权，干预新闻自由的高达44.8%，不同意的只有29.9%。

国民党文传会副主委胡文琦表示，此项民调结果研判是台湾人民生性“敦厚善良朴实”，针对蔡英文上任快满周岁，台湾民众认为还可以留校查看，“再给她一次机会”。

不过，民调中的另一题目则显示，尽管民进党为国会多数，要通过罢免案难度高，但仍有高达57.4%的民众认为，应该提出罢免案以增加监督压力，不同意的则有33.6%。

胡文琦表示，这代表了台湾民众“既期待又怕受伤害”的心态，也即确认蔡英文做不好，但又希望在野党能适时给予民进党压力“知过改善、回头是岸”；更代表台湾过半民意认知到民进党执政下的台湾，目前已是蔡意凌驾党意与民意的“武则天坐天”状态。

胡文琦表示，上述民调显示，过半或近半数民众认为，“保防法”与“反渗透法”显然就是侵犯人权、绿色恐怖，蔡英文“越走越回去”，比“当时创党的党外大老”都还不如，民进党号称民主进步、注重人权，从上述两法就可看出，蔡英文其实根本就是“说一套、做一套”，骨子里想的都是如何消灭在野监督制衡力量及箝制人民思想自由，以获取更多政治利益。

胡文琦表示，至于“不符民意”的绿营立委，国民党将会积极研究推动相关罢免，目前民间地方上已经发动的罢免桉，国民党也将全力支持。

国民党是在3月24日至26日委托全国意向顾问公司进行民调，调查样本数1069份。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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