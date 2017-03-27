北京对林郑当选定调为胜仗 下步扶港府管治

（联合早报网讯）林郑月娥以777票当选香港首名女特首，得票较外界普遍预期的多出数十票，北京据报视之为一场胜仗，对商界“倒戈”人数不多，更是放下一块心头大石。

不过，北京并没有就此而松懈，林郑还未正式入主港府，便已研判如何扶助新政府在未来五年改善管治，而其中一个主方向是拉拢传统民主派。

据网络媒体香港01报道，在这场两司（前政务司司长、前财政司司长）对决中，林郑月娥最终能夺得多少张选委票，一直是外界焦点。据闻，昨早11时投票结束后，港澳工作行政机关已胸有成竹“数够票”，预计林郑能稳取720至750票当选，结果夺下777票，“超额完成”。

建制派消息称，在1194名选委中，建制派占约860人，当中有777人投票予林郑，即占了九成，北京对这个结果感到相当满意，视之为一场胜仗。北京最初担心工商界阳奉阴违，但经过国家领导人及京官南下强力箍票后，建制派只“走票”80、90票到曾营，是可以接受的水平，研判那些承诺支持林郑的工商界大老绝大部分都没有食言，中央高层对商界的影响力比五年前有过之而无不及。

该消息又称，其实在投票日前一星期，北京已对林郑当选胜券在握，问题只在于票数多寡而已，故“收风人”南下探问的题目已由曾俊华爆冷胜出的机会有多大，转为如何协助新政府改善管治，而其中一个方向就是尽可能拉拢传统民主派，缔造新“香港营”。

林郑月娥昨日甫当选即向民主派伸出橄榄枝，称上任首要工作是修补撕裂，团结大家向前，并会约见立法会各党派议员，设立恒常沟通机制，为行政立法关系打好基础，并愿意就教育﹑房屋等各项议题坐下来倾谈。消息称，林郑未来会积极研究邀请温和民主派人士加入管治班子，范围涉及行政会议、政治任命官员及法定谘询架构，都在考虑之列。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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