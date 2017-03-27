香港商场电梯故障后续 两维修工被捕

（联合早报网讯）香港旺角朗豪坊商场“通天梯”逆行导致18人受伤之后，两名电梯公司维修技术员被曝曾触动扶手电梯的机件，疑企图干扰现场证据，涉“妨碍司法公正”被捕，旺角警区重案组已介入调查。

香港《文汇报》报道，在“通天梯”发生意外伤人事故后，有相关保养维修扶手梯的人员当晚到场检查，至昨日凌晨期间，揭发有两人曾触动扶手电梯的机件，怀疑企图干扰现场相关证据，警方经调查后以涉嫌“妨碍司法公正”罪名，拘捕两名分别22岁及52岁的电梯维修公司技术员。

两人扣查后已获准保释候查，须于4月中旬向警方报到。案件列作“有人意外受伤”及暂列“妨碍司法公正”案，交由旺角警区刑事调查队接手调查。

机电工程署初步调查结果显示，扶手电梯的驱动链损坏，该署正深入调查以确定事故肇因。涉事自动梯要待承办商及工程师完成维修及彻底检验，由署方核实后才准恢复运作。如调查结果显示承办商有任何违规情况，署方将会依法处理。

而为审慎起见，机电署会要求香港的注册自动梯承办商，在一个月内替全港垂直提升高度超过15米的自动梯作出特别检查，以确保安全，并提醒承办商必须加强对自动梯制动器及安全装置的维修及检测。

这起意外发生在前日（25日）下午约4时40分，该条由四楼通往八楼、逾40米长的“通天梯”，在上行时突逆转加速俯冲约14秒，由商场游人按下急停掣才煞停，其间有数十名乘客瞬间堆跌在扶手电梯底部，出现人迭人恐怖场面。事故最终造成14女4男受伤，大部分情况稳定。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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