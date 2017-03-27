远见调查：赞成台湾独立者创10年新低

（联合早报网讯）台湾一项最新调查显示，绿营执政，统独氛围反而松动，赞成独立者创10年新低。

根据“远见研究调查”今天发布的新闻稿，该机构自2008年以来调查台湾民众的统独立场，这次调查显示“赞成独立”的民众比率为23.4％，创10年来新低，相较于2014年太阳花学运28.5％的高点，已下降5.1个百分点。

反之，表示希望“永远维持现状”的民众，则从太阳花时期的14.9％，上升至20.2％，多了5.3个百分点，创下10年新高。而“赞成统一”现为9.3％，10年来大致不变。由此推断，独派立场略为松动，部分转为“永远维持现状”的中立态度。

若聚焦20至29岁的年轻人，在去3月蔡英文上台前夕时的调查，赞成独立的36.8％，但一年过后只剩26％，足足掉了10.8个百分点。反观年轻人支持统一的反而增加，从5.29％增至7.9％。

不过，最耐人寻味的是，综观10年来的趋势变化，马英九政府执政期间，“赞成独立”的比例一直维持着近三成的高峰，但当蔡英文上任后，反而让“独立”意识下降。

这次调查共访问居住在台湾20个县市、20岁以上的1007人。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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