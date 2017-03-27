云南出台最严旅游整治措施 全面取消定点购物

（联合早报网讯）云南旅游市场问题频发，备受公众关注。云南省今天召开新闻发布会，公布“史上最严”的《云南省旅游市场秩序整治工作措施》（下称《整治措施》），明确在一年内实现云南旅游市场秩序根本好转。

据中新网报道，这次新公布的《整治措施》，涉及旅游购物管理、旅行社管理、导游管理、景区景点管理、监管机制、旅游协会改革、政府履职等七个方面22条，将自今年4月15日起施行，堪称云南“史上最严”旅游整治措施。

其中，针对旅游购物“高定价、高回扣”等问题，云南省明确：取消旅游定点购物，将所有旅游购物企业纳入社会普通商品零售企业进行统一监管；严禁变相安排和诱导购物；并严厉打击购物商店针对旅游者各类欺诈销售行为。

针对旅行社普遍存在的“不合理低价游”经营模式，云南省明确：严厉打击发布、销售、经营“不合理低价游”产品；实行新的旅游标准合同，取消旅游合同中的购物附加条款，同时对合同签订不规范、指定购物点、推销另行付费自费项目、强迫及变相强迫消费等依法从严处理；并严格监管旅游合同，实行旅游合同电子化管理；建立旅行社“黑名单”制度，对旅行社进行综合评价，对进入“黑名单”的旅行社进行重点监管。

针对导游服务质量存在的问题，云南省明确：建立全省统一的导游管理信息平台，将全省所有导游纳入平台进行实时动态监管；建立导游服务质量网上评价系统，把评价结果作为导游星级评定和导游从业评价考核的主要依据，并公开导游考核评价结果；此外，明确有关企业要与签约导游依法签订劳动合同，建立合理薪酬制度，保障导游合法权益。

针对景区管理薄弱、秩序较乱等问题，云南省明确：制定出台旅游景区景点管理办法，强化景区景点标准化管理；整治景区环境卫生、社会治安、交通秩序等问题，规范景区经营行为；并对景区存在的游客投诉多、安全隐患突出等问题进行集中整治。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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