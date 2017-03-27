（联合早报网讯）北京市交通委消息，北京城市副中心两条主路开始改造，预计年底通车。

据《北京晨报》今天报道，运河东大街（东六环路-宋梁路）和宋梁路（北运河-通燕高速）两项改造工程已同时开工。两条道路预计今年年底完工通车，届时，北京城市副中心行政办公区对外连接路网将基本建成，区域通行能力将得到进一步提升。从北京中心城区、周边区到达城市副中心也将更加方便快捷。

北京市交通委相关负责人介绍，运河东大街位于行政办公区内部，是一条东西向贯通行政办公区的交通景观大道。道路西起东六环路杨坨桥东侧，东至宋梁路路口西侧。现状路为六车道标准路。

改造后，规划等级为城市主干路，道路设计全长1.9公里，分为标准路、U槽段和隧道段三部分，布置三上三下共六条机动车道，并设有非机动车道、人行步道及绿化带。改造后的道路将跨越行政办公区，部分通过隧道进行下穿，既能保障行政办公区内相对密闭的办公环境，同时也能满足东西走向车辆的交通通行需求。

宋梁路位于北京城市副中心行政办公区东侧边界，南起北运河北侧，北至通燕高速，跨越北运河、减河两条河流，横穿京秦铁路。现状道路为两幅四车道，路面较窄且绿化面积不足。此次提级改造后，规划等级为城市主干路，道路设计全长4公里，布置三上三下两侧各宽12米的机动车道，并设有非机动车道、人行步道及宽阔的道路绿化带。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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