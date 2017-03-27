河南省政府宣布兰考县脱贫 贫困发生率1.27%

（联合早报网讯）河南省政府今天宣布兰考县退出国家级扶贫开发工作重点县，正式摘下“贫困帽”。

据中新社报道，位于豫东平原、紧邻黄河南岸的兰考县，因自然条件差，曾是中国知名的贫困县。20世纪60年代初，时任兰考县委书记焦裕禄在当地带领民众抵御风沙，改善恶劣自然环境，被称为“中国县委书记的好榜样”。

半个多世纪以来，兰考民众早已摆脱了风沙、内涝等自然灾害的困扰。当年为抵御风沙而种植的大量泡桐树，如今还衍生出泡桐音板、乐器产业，当地的农副产品业也在蓬勃发展。

河南省政府今天宣布，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立贫困退出机制的意见》，国务院扶贫开发领导小组委托第三方对兰考县退出情况开展了专项评估，数据显示，兰考县贫困发生率为1.27%，低于2%的退出指标，符合退出标准。

河南省扶贫办主任张继敬说，兰考县如期实现脱贫摘帽，具有标志性意义。在全国592个国家级贫困县当中，兰考县和江西省井冈山市率先实现脱贫，具有重大的表率和示范作用。

官方资料显示，目前，兰考县115个贫困村有114个实现脱贫。2016年兰考县城乡居民人均可支配收入分别为2万1124元（人民币，下同，4280新元）和9943元，比三年前分别增长1万零164元和4297元。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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