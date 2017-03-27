广西中越边境走私愈加隐秘 民警拆数百快递查获走私烟酒

（联合早报网讯）广西东兴海关今天披露，与越南仅一河之隔的广西东兴边境走私方式愈加隐秘。该海关缉私部门近日已连续查获两起利用邮递渠道走私的案件，共查获涉嫌走私多品牌香烟2271条、奶粉90罐、轩尼诗洋酒100件，涉案案值约55万元人民币（11万新元）。

中新社引述参与查缉的民警介绍，近期民众举报称，有人利用邮递渠道从事违法走私活动。3月21日，海关缉私民警在广西东兴市区成功拦截准备出城的送件车辆。

经初步抽查，民警发现快递单品名为工艺品、特产等正常包装的小型快件，但拆开后里面都是香烟。缉私民警遂押运货车至指定仓库进行检查，共查获涉嫌走私的爱喜、阿里山等70个品牌的香烟1279条、奶粉90罐。

3月22日，缉私民警再次对运送邮件的车辆进行检查。在拆开400多个包裹后，民警又查获涉嫌走私轩尼诗洋酒100件，爱喜、香港产南洋红双喜、阿里山等品牌的香烟992条。

民警介绍，寄运涉案洋酒的100个快件全部采用绿色编织袋包裹泡沫箱的相同包装，快递单品名栏清晰写着“酒”，贴着“小心轻放”的提示。

东兴海关缉私部门相关负责人介绍，在各执法部门的持续打击和重点整治下，东兴辖区违法走私活动已从规模化转变为分散、隐秘的方式。今年开展“国门利剑2017”联合专项行动中，烟酒等重点涉税商品依然是重点打击对象，当地海关和地方各执法部门始终保持严打高压态势，对各类违法走私活动零容忍。

地处中越边境的广西东兴市，近年走私案件频发，涉案包括香烟、穿山甲、玳瑁标本、乌龟、油蛙、夜鹭、象牙、貂皮、珊瑚等。去年9月，东兴海关联合多部门破获一起团伙走私烟酒大案，该团伙涉嫌走私烟酒3000余件，案值逾1500万元人民币，涉嫌偷逃国家税款750余万元。（联合早报网编辑：蔡永伟）

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