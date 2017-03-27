上海特大假奶粉案开庭 11被告人同时被诉

（联合早报网讯）2015年事发山东、湖南等地，由上海公安机关侦破的非法生产、销售假冒“贝因美”、“雅培”奶粉案，今天（27日）上午在上海市第三中级人民法院公开开庭审理。被告单位济宁金谷制罐包装有限公司（以下简称金谷公司），被告人陈明江、谷传生、郑红贵等11人到庭受审。

据中新社报道，2016年4月6日，国家食药监总局曾表示，该案是违法犯罪分子通过收购廉价乳粉、包装变形的乳粉加工罐装冒牌乳粉的案件。

据检察机关指控，2014年8月至2015年9月间，被告单位济宁金谷公司，被告人陈明江、谷传生、潘兴兵、吴玲杰、唐境鸿，为获取非法利益，经共同或分别商议，通过自行或委托他人生产假冒国内知名品牌“贝因美”、“雅培”的奶粉罐，并用国内其他品牌奶粉灌装后，冒充“贝因美”、“雅培”品牌婴幼儿奶粉进行销售，上述五名被告人的销售金额从120余万元（人民币，下同）到360余万元不等。

其中被告人谷传生系金谷公司法定代表人，是该公司直接负责的主管人员。被告人郑红贵、祝全钦、吴永军、蔡永告明知他人制作假冒知名品牌的奶粉罐、注册商标标识，欲进行灌装后冒充品牌奶粉进行销售，仍为获取利益而帮助进行制造，销售金额从160余万元到200余万元不等。

上述被告单位和九名被告人均应当以生产、销售伪劣产品罪追究刑事责任。另被告人杜俊、李修恒明知陈某等人销售假冒他人品牌奶粉，仍为获取利益而帮助进行销售，应以销售伪劣产品罪追究刑事责任。同时被告单位金谷公司和陈明江、潘兴兵、谷传生、蔡永告非法制造假冒他人注册商标标识的奶粉罐三万余个，应以非法制造注册商标标识罪追究刑事责任。

本案因雅培贸易（上海）有限公司2015年9月9日向上海市公安局报案而案发，经公安机关侦破，抓获上述被告人并扣押了涉案奶粉和奶粉罐。预计庭审将持续两天。

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