杜绝肥猫 台行政院拟立法管理财团法人

（联合早报网讯）台湾行政院发言人徐国勇今天表示，财团法人养肥猫、公产变私产等问题引发争议，政院将立法管理，对财团法人的薪资、董事席次等明文规范，并设立政府解散财团法人的方式和退场机制。

中央社报道称，徐国勇表示，行政立法协调会报今天讨论“财团法人法”草案。因为现在财团法人的设立跟管理，只用民法或人民团体法，但这两个法规都是低度管理，国家捐助的财团法人属于国家资产，应该高度管理，跟民间捐助的财团法人分开；加上财团法人的资讯公开没有相关规范，因此必须制定财团法人法加以管理。

徐国勇说，财团法人一定是公益性质，但现在常遭社会批评养肥猫、酬庸退休官员；也有很多财团法人接收日产，应该属于国家资产，却有私有化嫌疑，政府对捐助财团法人的监督被稀释；有些已没有功能的财团法人要如何退场，这些都需要加以处理。

徐国勇举例，像蒋经国基金会由国家捐助成立，但政府已经对其没有影响力；原本100%政府捐助成立的中技社，民间董监事席次却比政府还多，且已脱离公益目的。另外像邮政协会、电信协会等，都是财团法人法通过后将规范的对象。

徐国勇指出，财团法人法草案规定，财团法人的董事和监事不可牟取财团法人的利益，需依照捐助金额分配董、监事席次，且政府须占一定比例的席次，若政府捐助的金钱比例未达一席，则至少要有一席。

对于关于社会关注的肥猫现象，草案也规定，财团法人董监事原则上是无给职，不可领双薪，如为退休军公教人员，必须停领退休金或者财团法人薪水。

草案也明定，财团法人必须资讯公开、财务透明，建立会计、内控和稽核机制；并订定财团法人合并或退场机制，如剩余财产如何回归政府，以及政府捐助的财团法人无法达成当初成立目的时，政府得命其解散等。

至于财团法人法的施行时程等细节，徐国勇说，今天会中有讨论法案施行后要一年或两年达成规范、草案通过后要六个月或三个月开始实施、法案公布后相关财团法人应该在三个月或一年内申报财产等问题，但因与会立委有不同意见，这些期限将由立法院立法时讨论决定。

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