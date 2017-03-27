云南整治旅游市场 取消定点购物

（联合早报网讯）为彻底根治旅游乱象，今天（27日）上午，云南省政府召开新闻发布会，向社会公布《云南省旅游市场秩序整治工作措施》，这份方案在今年两会期间也被云南省省长阮成发称为史上最严整治措施。措施包括取消旅游定点购物，严禁变相安排和诱导购物等。

中央人民广播电台等内地媒体今天报道，云南省旅游发展委员会党组书记、主任余繁介绍，在旅游购物管理方面，针对旅游购物“高定价、高回扣”等问题，云南将以最彻底的措施斩断灰色利益链条。

一是取消旅游定点购物，将所有旅游购物企业纳入社会普通商品零售企业进行统一监管；二是严禁变相安排和诱导购物，防止购物商店与旅行社和司陪人员之间形成新的灰色利益链条；三是严厉打击购物商店针对旅游者各类欺诈销售行为。

此外，在旅行社管理方面，该省将针对旅行社普遍存在的“不合理低价游”经营模式，以最严厉的措施规范旅行社经营行为。

一是严厉打击发布、销售、经营“不合理低价游”产品；二是实行新的旅游标准合同，取消旅游合同中的购物附加条款。同时对合同签订不规范、指定购物点、推销另行付费自费项目、强迫及变相强迫消费等依法从严处理；三是严格监管旅游合同，实行旅游合同电子化管理；四是建立旅行社“黑名单”制度，对旅行社进行综合评价，对进入“黑名单”的旅行社进行重点监管。

另外，在导游管理方面，该省将建立全省统一的导游管理信息平台，建立导游服务质量网上评价系统，严格管理签约导游等。

在景区景点管理方面，该省将制定出台旅游景区景点管理办法，规范旅游景区经营管理等。在监管机制方面，该省将在目前5州市和2县市试行“1＋3＋N”旅游综合监管机制并取得实效的基础上，推行最高效的“1＋3＋N＋1”旅游综合监管模式。在旅游协会改革方面，该省将推动行业协会与行政机关完全脱钩，强化行业协会职能等。

余繁表示，云南省旅游市场秩序总体平稳，但由于旅游市场问题由来已久，积重难返，整治效果还不够理想，整治工作仍停留在治标阶段，支撑“不合理低价游”的深层次问题还没有得到彻底解决，连接“不合理低价游”的灰色利益链条还没有彻底斩断。下一步，该省将按云南省政府旅游市场秩序整治工作电视电话会议的要求，坚决抓好整治措施的落实，确保在一年内让旅游市场秩序根本好转。

今年春节前后，云南旅游问题不断。先后有游客在丽江旅游遭遇暴打导致毁容、分管旅游的云南省副省长陈舜暗访旅游市场时被强制消费、丽江古城区委宣传部官方微博回覆网友“你最好永远别来”等事件发生，再度引发社会各界对云南旅游乱象的关注。

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