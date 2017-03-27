柯文哲访马 两度遭官员“放鸽子”

（联合早报网讯）台北市长柯文哲昨天（26日）抵达马来西亚吉隆坡访问，此行志在推广台北旅游的柯文哲，连续两天被当地官员放鸽子，继昨天吃闭门羹后，今天（27日）原定拜会吉隆坡市长的行程也临时取消。对此，柯文哲只称“客随主便”，没有其他评论。

中新社报道称，柯文哲展开为期八天的东南亚考察行程，目的在推广台北市观光、世界大学生运动会、城市交流等工作。柯文哲将会走访吉隆坡、泰国曼谷、印度新德里等城市，呼应新南向政策，奠定与不同文化交流的基础。

不过，柯文哲此行屡屡被放鸽子，原定在26日与马来西亚奥委会副主席见面，结果没有成行。27日早上，原本将至吉隆坡市政厅与市长会面，不料对方临时取消。据了解，对方以身体微恙婉拒会面，柯文哲则称市长不会去问每个细节。

柯文哲只好被迫更改行程，转为拜访当地马来西亚华人公会，据了解，最后柯仅与马华公会副会长周美芬进行约一小时的会面。

双边市长的会面破局，原先计划见面的政要都未成功，柯文哲此趟出访阻碍重重。柯文哲则表示，自己是客随主便，对方安排不方便的话也不能干涉。柯文哲又表示，“我们要朋友愈多，敌人要少，基本条件是不要给朋友制造困扰”。

被问到行程受挫，是否会有政治上的压力，柯文哲强调，是非官方的民间交流，城市交流主要以观光、民间产业的文化交流为主。

柯文哲当天也在吉隆坡举行台北旅行发布会，期望马来西亚的游客能体验友善又好玩的旅游环境。除了致力于提升台北市友善餐厅、餐旅的数量以及设施外，7月份也针对在台穆斯林举办开斋节系列活动。

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