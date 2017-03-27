台最新民调：支持台独者创10年新低

（联合早报网讯）台湾一项最新调查显示，赞成独立者创10年新低，支持“永远维持现状”的民众则增至10年新高。受访学者认为，民调结果说明，更多台湾人认清中国大陆的武统威胁，由“法理台独”退守“事实台独”，但台湾整体上“倾统”和“倾独”比例未有大幅波动。

隶属远见·天下文化事业群的远见民调中心，今天发表每半年公布的研究调查。自2008年调查台湾民众统独立场以来，该机构这回发现“赞成独立”者比率为23.4％，创10年新低，较2014年太阳花学运28.5％的最高点，下降5.1个百分点；也比去年9月，即总统蔡英文上任后不久减少1.5个百分点。

反观，表示希望“永远维持现状”的民众，则从太阳花时期的14.9％，上升至20.2％，多了5.3个百分点，创下10年新高。而“赞成统一”现为9.3％，10年来大致不变。

报告指出，综观10年来的趋势变化，前总统马英九执政期间，“赞成独立”的比率一直维持着近三成的高峰，但立场倾独的民进党掌权后，反而让“独立”意识下降，独派立场“略为松动”，部分人士更转为“永远维持现状”的中立态度，这个结果“耐人寻味”。

若聚焦20至29岁的年轻人，在去3月蔡英文上台前夕时的调查，赞成独立者占36.8％，但一年后剩26％，锐减10.8个百分点。反观，年轻人支持统一的比率反而增加，从5.29％增至7.9％。

此外，近半数（48.5％）民众对蔡英文处理两岸关系的能力没有信心，认为她无法兼顾台湾利益和两岸和平发展，另有38.3％民众表示有信心。

台湾大学政治系荣誉教授张麟征接受《联合早报》访时认为，台湾整体上“倾统”和“倾独”比例其实未出现大幅波动，虽然法理台独的支持者减少，但此消彼长，倾向无异于事实台独的“永远维持现状”者增加。她说：“民众决定不去挑衅中共，是因为他们感受到中共军事威胁越来越真实，武统越来越有可能，所以他们不要冒那个危险，从法理台独退到事实台独。”至于年轻人的统独立场波动，张麟徵认为这更显示出青年族群的务实心态。

两岸的军力日益悬殊，以军费来为例，大陆军费预算首度突破万亿大关，达1.04万亿元人民币（约2107亿新元），占国内生产总值1.3％左右。相较下，台湾国防预算近年虽维持在地区生产总值的2％左右，实际金额却仅3000亿新台币（约138亿新元）。

铭传大学公共行政事务学系兼两岸研究中心主任杨开煌向《联合早报》指出，民众的“独立”意识在蔡英文主政后减弱，说明台湾人“面对自己的安全还是蛮理性的”。他说：“既然有‘独’的领袖，就要‘平衡’她一下，否则会鼓励她往独的方向走。”

具有台独倾向的蔡英文自去年5月上任后，拒绝承认以“一中”为核心意涵的“九二共识”，使两岸关系陷入寒冬。除了官方沟通管道完全中断，坚决反对台独并从未承诺放弃以武力收复台湾的北京当局，前阵子也采取大动作，包括军机和航母编队分别绕台，警示意味浓厚。

另一方面，远见民调中心也就台湾民众的经济发展意向进行调查，发现高达三分之二的民众认为民进党政府应优先推动促进经济发展的政策，比率远高于“稳定两岸关系”（14.3％）和“推动转型正义”（10.2％）的支持者。此外，尽管政府积极推动“新南向政策”，调查发现半数以上仍盼到大陆发展，相对其他地区的意愿较高。

本次调查是在本月初进行，共访问1007名居住在台湾本岛20个县市，并满20岁的民众，以95％信赖度估计最大抽样误差为正负3.09％。

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