港府起诉“占中”运动九名核心成员

（联合早报网讯）香港“占领中环”运动发生至今逾两年，特区政府终于在今天以“公众妨扰罪”等立案起诉九名占领运动的核心成员。

有建制派立法会议员认为，港府以法律处理“占中”，体现了法治精神。但泛民阵营质疑，梁振英政府在特首选举翌日就采取行动，是意图为下一任特首林郑月娥上台前清除所有政治障碍。

根据香港法例，“妨扰罪”是收纳在香港法例第228章《简易程序治罪条例》第四条，主要为一些较为轻微的罪行，最高刑罚为罚款500港元及监禁三个月。

不过，若控方引用普通法就“妨扰罪”提出刑事检控，一经定罪，被告会留下刑事案底，最高刑罚为入狱七年。

包括“占中”三子、学联和多名民主派人士在内的九名“占中”核心成员，是在今天上午陆续接获警方通知，将被控“公众妨扰罪”。他们今天晚上到湾仔警署报到，案件于本周四在东区裁判法院提堂。

其中，“占中”发起人之一的陈健民证实，他与另外两名发起人朱耀明和戴耀廷都收到警方电话，表示就2014年的“占领运动”立案控告他们“公众妨扰罪”。

他说，他们三人早前已就参与非法集会自首，承认参与未经批准集结，但这次被起诉的罪名不同，他们要征询律师意见，才决定会否认罪。

除了”公众妨扰罪”，三子还被控多于一项罪名，包括串谋公众妨扰和煽惑公众妨扰罪等。

香港行政长官选举昨天甫结束，当选新特首的林郑月娥表示要团结社会之际，警方却在今天起诉“占中”核心成员，引起了社会关注。

戴耀廷说：“从时间上有合理假设，梁振英政权想为林郑月娥政权清除所有政治障碍，于是在林郑月娥当选后翌日即提出起诉，帮林郑月娥在7月1日上任前将事件解决。”

同日被起诉的社福界立法会议员邵家臻指出，参与公民抗命，已经有心理准备会负上刑责。但他批评，当局在特首选战后立即有所行动，“这一边说要和解，和不同光谱的人合作，但和解的方法却是清洗，讯息荒谬。”

不过，建制派立法会议员认为，政府以法律处理“占中”，是体现法治精神。经民联九龙西议员梁美芬说：“过往两年香港社会撕裂，连法律也解决不了。我们希望香港能回归到以法律去解决问题。”

林郑月娥今天则强调，相关的检控工作是由律政司独立进行，候任特首及日后上任特首都不应该干预。

她说：“修补社会撕裂不等于在法治方面作出妥协，如果有些工作是需要进入检控、起诉，或需要在法庭做个裁决，我们需要尊重这方面的工作。”

香港泛民主派在2014年9月28日发起占领中环运动，要求普选。同年12月，戴耀廷、陈健民及朱耀明与另外60多人到警署自首，当时未被拘捕。一个月后占领运动结束，三人被指涉及煽动、参与、组织及召集未经批准集结，应警方“预约拘捕”到警署报到。他们当时拒绝保释，获无条件释放。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅