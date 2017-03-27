2月中国国际货物和服务贸易逆差1542亿元

（联合早报网讯）中国国家外汇管理局今天（27日）发布数据显示，2月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差1542亿元（人民币，下同），是2015年以来首次呈现逆差。专家认为，单月逆差并不能反映出口整体态势，未来几个月货物贸易逆差的情况或将改善。

数据显示，2月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9545亿元，支出11087亿元，逆差1542亿元。而1月,中国国际货物和服务贸易顺差2250亿元。

外汇局数据显示，2月中国货物贸易收入8146亿元，支出8478亿元，逆差332亿元。这是近年来比较少见的单月货物贸易呈现逆差。

与此同时，中国服务贸易延续多年的逆差态势。数据显示，2月，中国服务贸易收入1399亿元，支出2609亿元，逆差1210亿元。

2015年3月，外汇局首次按照最新国际标准公布中国国际货物和服务贸易数据，自此以后，中国的国际货物和服务贸易一直呈现顺差。

对于单月货物贸易出现逆差，招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，虽然过去多年货物贸易都呈现顺差，但受春节因素、年初备货等方面影响，年初出现单月逆差是正常的。

“单月逆差并不意味着出口不行，恰恰应该从进口原料方面的支出增长分析看出，企业生产的信心进一步增强。未来，出口增速或将逐步增长，货物贸易逆差的情况将改善。”

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