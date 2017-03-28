贝克汉姆一句话引发香港地位论战

（联合早报网讯）前英格兰球星贝克汉姆在社交媒体Instagram上的短短一句话，引爆中国大陆和香港网友的激烈论战。

据BBC报道，贝克哈姆上周应邀访问上海和香港，并被友邦保险任命为其"全球大使"。他周六在Instagram上传一段录像，并加了一句话的说明："在中国度过了很棒的48小时"（great 48 hours in China）。

这句话在香港引起一些网民不满。他们指出，香港和中国大陆制度完全不同，连足球队都是独立于中国国家队之外的。

引发争议后，贝克哈姆把那句话改成："在上海和香港度过了很棒的48小时"（Great 48 hours in Shanghai and Hong Kong），避开了有关香港地位的争论。

一些香港网友对此表示赞许。一位网民用英文写道："感谢你尊重香港！"

但也有一些网友在Instagram上说，更改之前的话才是正确的，因为香港是中国的一部分。

在新浪微博上，一位网友建议中国给香港人办中国身份证，因为"一些香港人不知道自己的国籍"。

强调香港不同于中国的网友则又发起反击。一位Instagram用户用英语大写字母写道："HONG KONG IS NOT CHINA"（香港不是中国）。

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