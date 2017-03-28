中泰高铁项目或因翻译问题推迟

（联合早报网讯）泰国《曼谷邮报》27日称，泰交通部消息人士透露，由于中方提供的项目文件一部分是中文的没有翻译，中泰高铁项目或因此推迟。

据环球时报报道，《曼谷邮报》的报道称，中泰合作的曼谷至呵叻府高铁项目全长252.5公里，中方已提交该项目的设计文件，但涉及工程材料和零件的内容是用中文书写的。消息人士称，没有工程材料和零件的相关信息，泰国国家铁路局就无法估计工程造价，以及设定项目招标所需的参考价格。该人士还说，“现阶段尚不知道中泰高铁项目何时能获得议会批准。除了铁路设计外，健康以及环境影响评估也有待完成，我们正努力加快项目进度，使其能在议会获批”。

报道称，泰国当局已要求中方将相关内容翻译成英文，在本月底重新提交。下个月，中泰高铁项目小组将在北京举行第17次会议，这次会议原计划于今年1月举行。消息人士称，泰中双方同意，若中方不能在本月底前提交新文件，就将取消这次联合会议。

中国工程院院士王梦恕27日对《环球时报》记者表示，提交翻译文件应该不是问题，不会影响整个中泰高铁项目的进展。中泰关系友好，中国在高铁项目建设上也考虑到了泰国民众的利益。泰国政府最近宣布今年内投资兴建四条高铁线路，其中就包括曼谷至呵叻的中泰高铁项目，这说明泰国希望中泰高铁合作能顺利推进。

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