中国国企有意开发巴拿马运河周边土地

（联合早报网讯）数家中国国企已经表示有兴趣投资开发巴拿马运河周边的大片土地，显示中国投资开发海外基础设施建设的势头方兴未艾。

据BBC报道，巴拿马运河管理局将在今年底以前开始招标，在运河周边大约1200公顷（相当于1200个足球场大小）的土地上投资建设一个物流园区。这篇土地原先曾是美军的射击训练场。

正在上海参加会议的巴拿马运河管理局局长豪尔赫?基哈诺（Jorge Quijano）星期一（3月27日）告诉路透社，该局已经开始在中国与潜在投资者进行接触。

他说，中国交通建设股份有限公司、其下属子公司中国港湾工程有限责任公司，以及中国中铁都对此工程表示了兴趣。

中国政府实行"走出去"战略，鼓励国内企业投资海外基础设施建设。近年来，中国国有企业已经参与了多个重大国际交通建设项目。

去年，中国远洋海运集团（COSCO）获得了希腊最大港口比雷埃夫斯港（Piraeus）的管理经营权，中国中铁则签约参与建设马新高速铁路的吉隆坡终点站"大马城项目"。

巴拿马运河周边的土地早就吸引了中国公司的注意。基哈诺说，中国远洋海运集团早先就曾向巴拿马运河管理局询问过有关这块土地的计划。

基哈诺说，运河管理局准备将这块土地分包给不同的商家，并给予它们最长可达40年的特许经营权。

巴拿马运河去年扩建竣工。基哈诺说，从去年10月到今年2月，通过运河的货物比一年前增加了18.3%。

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