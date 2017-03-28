美国航空拟以15亿港元购近9%南航H股

（联合早报网讯）3月28日早间，南方航空在港交所发布公告称，将以15.53亿港元向美国航空公司（American Airlines, Inc.）发行2.7亿股H股股份，美国航空公司认购南方航空H股的价格为5.74港元/股。

据澎湃新闻报道，南方航空于2017年3月27日在广州市与美国航空签署了《股份认购协议》，根据上述协议，H股发行完成后，美国航空持股占南方航空H股股本的约8.83%及全部股本的约2.68%。同时，南方航空与美国航空签署了《框架协议》以及系列商务合作协议。

值得一提的是，由于“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffet)麾下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)持有美国航空8.8%的股份，为其第二大股东，据此有业内人士认为，如果美国航空公司入股协议达成，意味着巴菲特再次间接涉足中国航空业。

2017年3月27日，南方航空召开第七届董事会临时会议，通过《关于公司行使股东大会一般性授权非公开发行H股股票方案的议案》，同意公司向美国航空公司发行270606272股H股股票。

公告显示，美国航空公司是美国航空集团公司（以下简称“美航”）的全资子公司。美航每天有近6700个航班飞往50多个国家的近350个目的地，是全球最大的航空公司，也是寰宇一家联盟的发起成员。截至2016年末，美国航空主机队规模达930架，在美国拥有九座枢纽：夏洛特、芝加哥、达拉斯/沃斯堡、洛杉矶、迈阿密、纽约、费城、凤凰城和华盛顿，航线网络遍布全球。据公司董事所知，美国航空和美航与本公司均不存在关联关系。

南方航空表示，本次合作有助于公司优化资本结构、提高净资产规模及每股净资产，满足资金需求。由于本次合作相关事宜尚需一定时间方可落地并产生预期收益，因此对公司当年业绩不构成重大影响，但为公司长期业绩增长提供了动力。本次合作有助于提升公司公司治理、经营能力和国际化水平，增强自身在全球航空市场的竞争力和影响力，为公司实现建设世界一流航空产业集团的战略目标奠定坚实基础。

此前，南方航空于3月23日9时起在港交所、上交所停牌，其公告称等待公司发出一项有关公司潜在重大战略合作的消息的公告。3月27日上午，南航发布了《中国南方航空股份有限公司重大事项说明公告》，公告称中国南方航空与美国航空正在商议一项潜在的重大战略合作，涉及可能发行公司的股份及其他业务合作。晚间，南航再发公告确认了这一合作。

南方航空港股于3月27日复牌交易，并收报5.49港元；A股将自3月28日起复牌交易，截至停牌前一交易日，南方航空A股收报7.88元。

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