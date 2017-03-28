梁振英：林郑高票当选 泛民不参选错失机会

（联合早报网讯）对于林郑月娥以777票当下一任特首，香港现任特首梁振英认为林郑是高票当选，又指在有竞争的选举中，当选人得票刚超过一半的例子比比皆是，因不同候选人选情势均力敌。

据明报报道，梁振英又指出，泛民主派有超过300名选委，却不协调派人出选，直指他们错失机会，又反问曾俊华是否可代表他们。梁又表示，泛民否决政改方案，令香港人未能一人一票选特首，是另一错失。

梁振英说，在符合基本法及人大常委会的决定下，发展一人一票选举的同时，泛民需派人出选，只依靠建制派与建制派竞争，不是发展民主的正途。

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