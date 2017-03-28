北京商住房限购追踪：中介紧急下架房源 银行停贷

（联合早报网讯）3月26日晚间，北京商办类项目房屋正式启动限购，禁止违规代理商办类房屋销售或者虚假宣传商办类房屋居住用途。27日，15家涉嫌违规的中介门店被北京市住建委责令停业整顿。记者发现，多家中介机构已将北京地区“商住房”房源全部下架，来自部分中介机构和银行的信息显示，银行对个人购买商办类项目在27日(含)之后完成购房合同网签的，暂停贷款请求。

据中新网报道，3月26日，北京市住建委发布《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》(简称“公告”)明确，“商办类项目未经批准，不得擅自改变为居住等用途；对规划用途为商办类的房屋，中介机构不得以任何方式宣传房屋可以用于居住”等。有分析认为，此举意味着北京“商住房”将彻底告别历史舞台。

27日，记者发现，链家网站上所有的“商改住”房源全部下架。3月27日晚间，中新网记者从多位链家中介及相关工作人员处证实了下架“商改住”房源的消息。而在我爱我家等中介机构官网上，记者随机搜索了3个此前较为热门的“商改住”楼盘，同样没有搜索结果。

不仅如此，记者从部分中介机构和银行的工作人员了解到，建设银行等多家银行已下发通知，严格执行“商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款”的规定，即申请人在3月27日(含)之后完成购房合同网签的，暂停贷款请求。

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