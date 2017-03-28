巴西农业部称"问题肉"对人无害 中国宣布恢复进口

（联合早报网讯）当地时间3月27日，巴西农业部召开新闻发布会称，已对21家被曝制售“问题肉”的厂家进行取样调查，检验结果显示其产品对人体并无害处。

据国际在线报道，“我们保证所谓‘问题肉’对人体绝无害处，这是技术人员在对21家涉事厂商抽取174份样本后得出的检验结果，产品取自巴西22个州的肉品市场。”在当天举行的新闻发布会上，巴西农业部长布莱罗·马吉首先强调，警方曝光的违规行为虽确有其事，但诸如在肉中注水和掺入过量淀粉等问题并不会危害人体。目前，巴西农业部已经叫停六家涉事肉厂的生产活动，其流入市场的产品将被召回。

本月17日，巴西警方公布其“问题肉”查处行动调查结果，指出巴西21家肉类加工厂存在生产违规行为，多地农业部门官员因收受贿赂放松检查过程。对此，巴西农业部长马吉认为，事件深层原因在于腐败问题，除对33名相关人员作出撤职处理，农业部还将委派监督员以加强对肉类产品的检验和许可证发放。马吉说：“产出‘问题肉’根本上是农业部管理有缺陷。我们将对出现问题最多的巴拉那州和戈亚斯州加强干预，明天起向两地派驻独立的监督员，以肃清此类问题。”

巴西作为全球第一大牛肉和鸡肉产品出口国，事件曝光令其形象大打折扣，出口遭受严重冲击，超过20个国家和地区宣布对进口巴西肉类采取限制措施。马吉在记者会上也公布了惨淡的数据，他说：“此前，巴西平均每天向外出口肉类总额达6300万美元，随着事件发酵，最惨淡的一天出口额甚至跌到74000美元。我们着实希望尽快恢复肉类出口。”

统计显示，2016年，中国从巴西进口肉类总计17.5亿美元，是巴西肉产品的最大消费市场，香港以15.1亿美元位居第二。据悉，禁运一周后，中国已宣布恢复进口巴西肉类产品。马吉向记者介绍道，中国对巴西肉产品进行了严格的检查，随后才做出此番决定：“我们向中方做了全面详细的解释，中方非常严谨，同时要求我们对官员违规发放许可证一事进行追源，我们随即进行调查，确实发现21家涉事肉厂有一家向中国出口，这批产品已经在入港口前被收集召回。”

本周，欧盟将派代表团访问巴西就“问题肉”一事进行沟通，同时对肉类加工厂进行实地考察。马吉期待在与欧盟会面后，能进一步恢复国际市场对肉类产品的信心。

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