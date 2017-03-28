柯建铭自诉马英九案 马英九一审无罪

（联合早报网讯）台湾执政的民进党立院党团总召柯建铭自诉前总统马英九涉嫌泄密、诽谤案今天宣判，台北地方法院裁定马英九一审无罪。柯建铭代表律师已表明将“上诉到底”。

台北地院今天下午3时宣判，裁定马英九无罪的主要理由，是根据“无罪推定原则”，认为柯建铭的自诉内容，以及相关证人的证词，均无法确认马英九在一通关键电话中，曾交待时任检察总长黄世铭提供任何与特侦组侦办机密相关资料，因此不构成教唆泄密。

至于马英九抨击柯建铭涉及关说司法案件部分，法院认定马英九的言论属于对可受公评的公众事务，提出善意评论，也不触犯加重诽谤罪。

针对判决，民进党发声明指出马英九即使被判无罪，“也无法掩盖他干预司法、毁宪乱政的事实”，国民党则发新闻稿，对于司法能还给马前总统清白感到欣慰，并呼吁柯建铭委员应适可而止，不要再做无谓的政治抹黑与栽赃，浪费司法资源。

此案源于三年前的“马王政争”（马英九和前立法院长王金平），当时向马英九报告的黄世铭已于去年被判一年三个月定谳，但易科罚金42万元新台币（1万9000多新元），未实际坐牢。民进党认为，法院判决应有一致性，外界也推测马英九此次欲全身而退并非易事。

2013年黄世铭在办案监听过程中，发现王金平为柯建铭司法关说，随即向马英九报告，马在总统府举行记者会重批王金平的作为“是侵犯司法独立最严重的一件事，也是台湾民主法治发展最耻辱的一天，如果这不是关说，那什么才是关说？”柯建铭认为马英九所言不实，控马加重诽谤。

马英九在该案中始终自清“没有犯罪”，直指柯提自诉案是企图转移关说案焦点，柯则批马介入司法个案，“是民主宪政之耻，要勇于认错”。

马英九涉及教唆泄密案共分成两个部分，由北院审理柯建铭自诉马英九教唆泄密是其一，另一部分是由台北地检署（简称北检）侦办的是2013年8月31日晚间，在官邸泄漏关说案给当时行政院长江宜桦还有总统府副秘书长罗智强，以及2013年9月4日教唆黄世铭提供资料给江宜桦。

根据宪法，总统、行政院长对检察官侦查并无指挥监督之权，检察总长也没有向行政院长报告侦查中的刑事个案义务。

北检已在本月中依违反通讯保障及监察法、刑法泄密等三项罪嫌起诉马英九。台北地院订于4月14日就此首次开庭。（早报台北特派员黄顺杰报道）

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