中国现有吸毒人员250万名 互联网成贩毒新渠道

（联合早报网讯）据中国之声《新闻纵横》报道，2016年热映的电影《湄公河行动》，让更多人了解了毒品的危害、毒贩的凶残；而近年来陆续陷入吸毒丑闻的公众人物，也给大家一再敲响警钟。据联合国毒品和犯罪问题办公室统计，全球有170多个国家和地区涉及毒品贩运问题，130多个国家和地区存在毒品消费问题，2.5亿人沾染毒品，这一数字触目惊心。

世界范围毒品泛滥，对中国构成重大威胁和严重影响。中国国家禁毒办昨天(27日)发布的《2016年中国毒品形势报告》显示，在全国现有的250.5万名吸毒人员中，合成毒品滥用规模居首位、新精神活性物质国内滥用增多，毒品滥用结构发生根本变化，毒品问题仍呈快速增长趋势。

2016年，全国吸毒人员总量仍在缓慢增长，以海洛因为主的阿片类毒品滥用人数增势放缓，以冰毒、氯胺酮为主的合成毒品滥用人数增速加快，滥用新精神活性物质有所发现。报告指出，当前已呈现出传统毒品、合成毒品和新精神活性物质叠加滥用的特点，毒品滥用结构发生根本变化。全国现有吸毒人员250.5万名，滥用合成毒品人员151.5万名，占60.5%；滥用阿片类毒品人员95.5万名，占38.1%；滥用大麻、可卡因等毒品人员3.5万名，占1.4%。全国吸毒人员总量仍在缓慢增长，同比增加6.8%。

互联网成为不法分子从事贩毒活动的新渠道，而且这类活动急剧增多。他们通过网上发布、订购、销售毒品和制毒原料，通过物流、寄递、国际邮件等渠道走私贩运，再从网络交易平台支付，隐蔽性极强。利用互联网传播制毒技术，贩卖毒品，聚众吸毒等问题日趋严重，全国共抓获网络涉毒违法犯罪嫌疑人1.8万人，缴获毒品6.7吨，带破其他类的刑事案件349起，清理非法涉毒信息1.2万条，关停取缔涉毒网站128个。

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