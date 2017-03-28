李明哲妻：丈夫被大陆国安单位拘留

（联合早报网讯）民进党前党工李明哲日前赴大陆后失踪，他的妻子李净瑜今天（28日）表示，昨天深夜获得政府单位间接证实，李明哲被大陆国安单位拘留。

台湾中央社报道，李净瑜今天下午在台湾海峡交流基金会前举行记者会，并作上述表示。她说，不方便透露消息来源，但确实是代表政府的单位。

海基会副秘书长兼发言人李丽珍会见李净瑜等人后受访表示，今天将第三度发函大陆海峡两岸关系协会，并将金钱与药品转交海协会窗口，转知家属需求。海基会尚未接获陆方回报相关资讯，昨晚也不是海基会告知家属相关讯息。

她表示，依照“两岸共同打击犯罪及司法互助协议”，若陆方认定事件为大陆国安层级问题，便不会通报内政部警政署刑事警察局，但还是希望海协会能告知陆方相关单位，也呼吁陆方尽快提出说明。

李净瑜说，丈夫患有高血压，没有备用药品，身体健康会有危险，也非常担心丈夫在狱中没有钱可以正常饮食，因此决定今天下午委托海基会向大陆政府转交药物与新台币三万元。

她还表示，相信丈夫不会犯下刑事事件，夫妻俩长期关注人权议题，若因此而不受陆方欢迎，也希望陆方可以依文明国家的标准，尽快告知究竟以何罪名拘留或逮捕李明哲，公布相关监视器画面，并允许家属前往探视。

李净瑜说，相信台湾政府有能力协助处理此事。

李明哲19日从澳门入境广东省珠海市后失踪，至今已经九天。

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