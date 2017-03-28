评估报告：中国政府网站信息公开不足

（联合早报网讯）今天（28日）在北京公布的第十五届中国政府网站绩效评估报告称，多数中国地方政府网站在减税降费、扶贫救助、环境保护、执法监督等公众关注领域的信息公开存在不足。

据中新社报道，上述报告由中国软件测评中心发布，接受评估的网站包括部委网站、省级政府网站、副省级政府网站、地市政府网站及区县政府网站。

报告显示，2016年中国所有部委、省级政府均建立了常态化监管工作机制，加强政府网站日常运维工作。93%以上的政府网站增设“我为政府网站找错”监督举报平台入口，全天候接收网民针对网站内容的举报纠错留言，留言总体办结率达99%。

具体来看，商务部、交通运输部、工业和信息化部位列2016年国务院组成部门网站评估排名前三甲；北京市、上海市、广东省则排名省级政府网站前三。

“政府网站已成为深化政务公开、推进‘互联网+政务服务’工作的重要实施平台。”中国电子信息产业发展研究院院长卢山在会上表示，从发展趋势来看，未来政府网站在促进政府职能转变、实现治理能力现代化过程中将发挥更加积极的作用。

但评估报告也提醒，中国政府网站发展仍存在不足。尤其是，大多数地方政府网站对减税降费、扶贫救助、环境保护、执法监督等重点领域信息公开的及时性、全面性有待加强。例如，超过56%的网站在环境保护、执法监督等领域仅公开了工作动态类信息，缺乏执法监督结果类信息的发布。

此外，2016年，中国软件评测中心对70个部委、32个省（市、区）、330个市以及470余个区县政府网站开展漏洞扫描，共发现漏洞1190个，其中高危漏洞152个。报告认为，这反映出当前中国政府网站安全形势较为严峻，安全防护能力亟待提升。

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