政治新星邓小刚出任四川省委副书记

（联合早报网讯）根据四川在线消息，原中共西藏自治区党委常务副书记邓小刚，已被中央任命为四川省委副书记。

今年50岁的邓小刚被形容为政坛“65后新星”。官方履历显示，他是湖南桂阳人，毕业于中国农业大学（当时称北京农业大学）发展经济学专业，大学毕业后在北京基层工作了13年。

期间，他于1996年到2000年间在中国农业大学农业经济管理学院学习，获管理学博士学位；也在2002年5月到2002年9月间，参加由国务院发展研究中心、清华大学、美国哈佛大学共同主办的公共管理高级培训班学习，他当时的职务是北京市丰台区副区长。

2005年，邓小刚从北京市通州区长任上赴西藏，出担自治区政府党组成员、主席助理，隔年升任自治区政府副主席。

2011年11月，邓小刚的仕途进入快车道，他跻身自治区党委常委班子，并历任秘书长，政法委书记、自治区党委副书记、区政府常务副主席，区行政学院院长、互联网党工委书记等职。他后来又兼任西藏陆军预备役混合旅第一政委、西藏维稳指挥部总指挥、自治区国有企业改革工作领导小组组长等职务，有一两年身兼十个职务。

邓小刚在去年11月再上层楼，升任自治区常务副书记，仕途更受看好。

中国境外媒体上周即传出邓小刚调职入川并出任省委副书记的消息，这个消息今天获得证实。

根据四川在线消息，今年56岁的现任四川省副省长、公安厅党委书记、厅长，省委政法委副书记邓勇，也被提拔，升任四川省委常委。

此外，刘家国（59岁）和吴靖平（54岁）不再担任中共四川省委常委、委员职务。

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