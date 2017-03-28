四川宜宾新生儿感染HIV事件涉事医生被解聘

（联合早报网讯）针对媒体报道的四川宜宾市妇幼保健院在孕检中发现孕妇“梅毒抗体检测阳性、HIV初筛阳性”但未告知，导致婴儿出生后染上先天性梅毒，且HIV初筛阳性一事，宜宾市卫计委妇幼保健服务科科长魏强今天（28日）表示，涉事医生刘某某已经被宜宾市妇幼保健院解聘。

据中新社报道，魏强表示，涉事医生刘某某违反相关职业操作规范和法律法规，对事件负有责任。

目前，宜宾市卫生行政执法部门已对刘某某展开行政执法调查。根据已经掌握的证据和初步处理意见，刘某某将被永久吊销执业医师资格，终身不得进入医疗行业执业。

据了解，刘某某原本因年龄原因从宜宾市妇幼保健院退休，退休即被保健院返聘，已在该院从事医疗工作近40年，从未发生过类似事件。目前，四川省卫生委妇幼保健服务处专家已赶赴宜宾对患儿进行会诊，以便制定下一步治疗方案。

四川宜宾孕妇姜梅此前在宜宾市妇幼保健院抽血建卡时，被查出患梅毒、艾滋病待确诊，但因为工作疏漏，院方在产后在对其进行告知，致使她的女儿出生后被诊出先天性梅毒、艾滋病待确诊。

宜宾市卫计委27日晚发布消息称，已对宜宾市妇幼保健院班子成员相关责任人进行调查，下一步将根据调查结果对责任人进行严肃处理。卫生执法监督支队也已对涉案机构和相关人员进行立案。

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