蔡英文拍板年金改革方案

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天（28日）听取年金改革相关法案进度，认同年改会建议方案，包括支领一次退者的18%优惠存款利率第七年起降至6%，月退的“楼地板”标准採3万2160元新台币，而基于照顾弱势原则，遗属年金调整为原领年金额度的二分之一。

《自由时报》报道，总统府发言人黄重谚在会后转述，蔡英文是定期听取担任年改会召集人的副总统陈建仁及政委林万亿有关年金改革的进度报告，出席会议者尚包括劳动部长林美珠、教育部长潘文忠，考试院并未出席。

林万亿在会中就目前行政院研拟草案，向蔡英文说明。对于行政院以年改会版本做为基础的方案，蔡英文表示尊重，也会尊重国会后续法案审查。

对于公教老年最低生活保障的“楼地板”标准，会中确定採3万2160元新台币，低于此标准者不会砍18%，以保障薪俸偏低、年资较浅的退休军公教人员，且对年金财务的影响极小。

至于支领一次退的18%优惠存款逐年调降，第一年降至12％、第三年降至10％、第五年降至8％、第七年降6％；此外，遗属年金领取额度年改会版本为原领年金额度的三分之一，但基于照顾大多数是女性、儿童的退休公教人员遗属，调整为原领年金额度的二分之一。

针对考试院未将年金改革国是会议版本内容纳入考量，包括平均薪资採计期间，年改会版为15年，考试院目前版本调整为10年；年改会版提35年年资所得替代率是75％，分15年逐年降至60％，考试院目前版本调整为80％，分10年逐年降至70％。

对此，陈建仁表示，仍应以年改会的版本为依据，且行政院版本均採年改会建议版本，宜维持年改会的版本送请立法院审议，政策不宜大幅度变动。至于立法院民进党团是否提版本，尊重立法院党团决定，年改会也尊重立法院最后审议结果。

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