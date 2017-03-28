林郑月娥拟取消小三评估考试遭梁振英打脸

（联合早报网讯）刚成为香港首位候任女特首的林郑月娥，未能效法现任特首梁振英当年的“强势登场”。当她向现届港府争取搁置今年5月的小三“全港系统评估考试”（简称TSA）时，梁振英回应：即使取消，也都是7月1日之后的事。

2012年4月，香港孕妇受到“双非”孕妇（夫妻皆非香港人）“争（医院）床位”问题的严重困扰，梁振英突然主动宣布，叫停私家医院接收“双非”的配额，又扬言不能保证在港出生的“双非”子女，会有香港永久居民身份。

梁振英当年如此“强势登场”，令其民望达至高峰，几乎所有政党，包括“道不同”的公民党、民主党，也被迫“大和解”，跟他一唱一和。

港府自2004年开始举办小三、小六及中三TSA，原意是了解全港学生中、英、数三科的基本能力，但近年有家长投诉学校过度操练TSA，影响小朋友正常课业进展甚至身心健康，发起“取消小三TSA”的大型抗争行动。

虽然小三TSA也类似当年的“双非”问题，严重困扰着香港家长，林郑今早在电台节目上回应质询时，也顺应民意提出争取搁置。但是，梁振英马上说不，其强势态度，跟当年准备卸任的曾荫权完全不同。

对于梁振英的断然拒绝，林郑坦言不觉得难堪。她说，每一届政府有自己的工作。但无论如何，她会坚持承诺，上任之后尽快在下学年搁置小三TSA。

港区全国政协委员林大辉则发表声明，批评梁振英说法令人感到极度失望。本身是中学校监的他指出，若现届强推TSA，数月后新一届港府又宣布搁置，政策朝令夕改，只会令学生和家长无所适从。

他也说，梁振英一方面表示做好交接安排，支持和配合下届特首施政，但讲一套做一套，将学生变成磨心。

另外，对于多名“占中”人士在特首选举后立即被捕，泛民认为，现届港府在“玩弄”争取团结香港的林郑，或留给她一个炸弹，梁振英反驳，有关检控由律政司独立决定，无论时间性或对象都没有政治考虑。

林郑在电台节目中也认同，有关检控是不会考虑政治或公关，当局做完取证分析便进行检控，不会受任何外在因素干扰。

至于“占中”期间执勤时因袭击示威者而被判囚的七名警员，林郑表示不会对他们进行特赦，强调无论什么原因，违反法律便要接受法律制裁。

不过，她过后出席一个亚洲投资研讨会时表示，香港是全球安全城市之一，每当看到一些有关香港警察不好的新闻时，觉得当中可能有夸大成分，并强调自己以香港警队为荣，赞扬警队保持香港安全。

她在研讨会上也强调，非常确定要处理香港的高楼价问题，有关问题已引起香港的外商高度关注。

另一方面，她在回应记者问题时，对今早曾表示将礼节性拜会中联办作出澄清，指由于收到消息未能今日成约，所以，只能争取本周内完成。

对于未来五年港府与中联办的关系，特别是在处理立法会事务的关系上，林郑强调，其立场是清晰的，属于香港内部、高度自治的事务，需要得到立法会批准和支持，应该由港府去负责，不需要中联办操心。

对于多家港媒报道，有人以600港元（108新元）招募港人参加支持林郑的集会，林郑认为，有关行为不应该，因为，若支持并非出自真心，就表达不到热情。她说，港人眼睛雪亮，能分辨出是否发自内心。

对于其组班的目标，她表明，香港需要更多政治人才，因此组班目光不只五年，可能是十年，让往后的特首有更多人选可让北京任命，而女性司局长至少会有三至四个。

她也说，希望自己班子的人才，可以有能力做两三届，而副局长也是培养对象之一，就算在“七一”她上任过后才找到，也没问题。

林郑月娥在团结香港方面坐言起行，今早由湾仔搭港铁到九龙塘，再换乘小巴到商业电台，争取接触市民。她更自言对29A线小巴有感情，因任职公务员时曾居住广播道，但现在车费较当时已贵了逾一倍。

林郑于竞选初期首次做街访时，被拍摄到在港铁站出闸时犹豫的一刻，事后被质疑不懂得像普罗大众那样用八达通卡。而这次主动乘搭公共交通工具，则受到赞扬。

林郑其后前往乐富一间茶餐厅，享用港式奶茶及蛋牛治烘底。其间与不少妇女攀谈置业及家庭等问题，更纷纷合照，一名女士更强吻她的脸颊，镜头所见林郑依然保持笑容。林郑其后用八达通结账，逗留半小时后离开。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅